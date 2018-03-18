الشرطة الإسرائيلية: مقتل مهاجم طعن رجلا فى البلدة القديمة بالقدس







أ ف ب

طعن مهاجم حارسا أمنيا إسرائيليا فى البلدة القديمة بالقدس الأحد، وإصابه بجروح بالغة قبل أن يرديه شرطى، بحسب ما أعلن متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية.

وقال ميكى روزنفلد المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية لوكالة فرانس برس إن "مهاجما كان يحمل سكينا قد قتل بالرصاص"، من دون إعطاء تفاصيل عن هوية المهاجم القتيل.

وكان موقع إخبارى إسرائيلى، نشر سماع دوى طلقات نارية فى المدينة القديمة بالقدس.