الشرطة الإسرائيلية: مقتل مهاجم طعن رجلا فى البلدة القديمة بالقدس

الشرطة الإسرائيلية: مقتل مهاجم طعن رجلا فى البلدة القديمة بالقدسالأحد، 18 مارس 2018 05:47 م
الشرطة الإسرائيلية
أ ف ب
إضافة تعليق
طعن مهاجم حارسا أمنيا إسرائيليا فى البلدة القديمة بالقدس الأحد، وإصابه بجروح بالغة قبل أن يرديه شرطى، بحسب ما أعلن متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية.
وقال ميكى روزنفلد المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية لوكالة فرانس برس إن "مهاجما كان يحمل سكينا قد قتل بالرصاص"، من دون إعطاء تفاصيل عن هوية المهاجم القتيل.
وكان موقع إخبارى إسرائيلى، نشر سماع دوى طلقات نارية فى المدينة القديمة بالقدس.
وأفادت القناة العاشرة الإسرائيلية، طعن إسرائيلى وإصابته فى المدينة القديمة بالقدس وإطلاق النار على المهاجم.
إضافة تعليق
المصريون فى الخارج يعزفون أجمل سيموفونية أمام العالم.. حشود أمام الصناديق للتصويت فى انتخابات الرئاسة بفرنسا ونيوزيلندا والسودان.. سفيرنا بسريلانكا: الإقبال تاريخى..وانتهاء عمليات التصويت وبدء الفرز فى استراليا
بعد فتح التحقيق فى تجسس "فيس بوك" على بيانات 50 مليون مواطن أمريكى.. أعضاء مجلس النواب يطالبون الحكومة المصرية المعاملة بالمثل.. ويؤكدون:الحسابات الوهمية على الموقع وصلت لـ12 مليون وتستخدم فى العمليات الإرهابية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة