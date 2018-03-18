السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى مدينة نصر دون إصابات

السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى مدينة نصر دون إصاباتالأحد، 18 مارس 2018 09:15 ص
حريق - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى مدينة نصر وانتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.
كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق فى إحدى الشقق السكنية فى مدينة نصر وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.
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