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السيطرة على حريق محدود شب داخل أحد مخازن الجمارك بمطار القاهرة

الأحد، 18 مارس 2018 02:09 م
السيطرة على حريق محدود شب داخل أحد مخازن الجمارك بمطار القاهرة مطار القاهرة - ارشيفية





كتبت رحاب نبيل
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمطار القاهرة الدولى، منذ قليل، من السيطرة على حريق محدود، نشب بأحد محولات الكهرباء داخل أحد مخازن الجمارك، قبل أن يمتد لباقى المحتويات داخل المخزن. 
 
وقالت مصادر بالمطار، أن سلطات إدارة الحماية المدنية، برئاسة اللواء عاطف صالح، تلقت إخطارا بنشوب حريق داخل أحد محولات الكهرباء، بأحد مخازن الجمارك.
 
على الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية، وإخطار إدارة مرفق إسعاف المطار برئاسة الدكتور إبراهيم حسن، وتم السيطرة على الحريق، وتولت الأجهزة الأمنية التحقيق فى الواقعة، لمعرفة أسبابه.  
 
 
 
 
 
 

 


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