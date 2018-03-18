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الأحد، 18 مارس 2018 03:53 م
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السيطرة على حريق فى مزرعة نخيل بالوادى الجديد بدون إصابات

الأحد، 18 مارس 2018 03:08 م
السيطرة على حريق فى مزرعة نخيل بالوادى الجديد بدون إصابات الحماية المدنية





الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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تمكنت وحدات الدفاع المدنى بالوادى الجديد، من السيطرة على حريق محدود نشب فى مزرعة نخيل بقرية تنيدة التابعة لمركز بلاط على مساحة 2 فدان إصابات.

وتحرر المحضر رقم 47 إداري مركز شرطة بلاط لسنة 2018 م وأحيل الي النيابة العامة للتحقيق.
 
 
وكان اخطار أمنى ورد إلى اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن  الوادي الجديد  يفيد بإخماد حريق  في مزرعة بقرية "تنيدة" التابعة لمركز بلاط أسفر عن تفحم 90 نخلة مثمرة وغير مثمرة ومساحات من الأعشاب  الجافة دون إصابات أو خسائر في الأرواح وتحرر محضر بالواقعة وأحيل الي النيابة العامة لمباشرة التحقيق .
 
 
 

 


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