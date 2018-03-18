السيطرة على حريق فى مزرعة نخيل بالوادى الجديد بدون إصابات

السيطرة على حريق فى مزرعة نخيل بالوادى الجديد بدون إصاباتالأحد، 18 مارس 2018 03:08 م
الحماية المدنية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
إضافة تعليق
تمكنت وحدات الدفاع المدنى بالوادى الجديد، من السيطرة على حريق محدود نشب فى مزرعة نخيل بقرية تنيدة التابعة لمركز بلاط على مساحة 2 فدان إصابات.
وتحرر المحضر رقم 47 إداري مركز شرطة بلاط لسنة 2018 م وأحيل الي النيابة العامة للتحقيق.
وكان اخطار أمنى ورد إلى اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادي الجديد يفيد بإخماد حريق في مزرعة بقرية "تنيدة" التابعة لمركز بلاط أسفر عن تفحم 90 نخلة مثمرة وغير مثمرة ومساحات من الأعشاب الجافة دون إصابات أو خسائر في الأرواح وتحرر محضر بالواقعة وأحيل الي النيابة العامة لمباشرة التحقيق .
إضافة تعليق
رسالة إلى الله.. أطفال سوريا يبعثون رسائل لقادة العالم لإنقاذهم من نيران الحرب وجحيم المخيمات.. طفل يعيد لاعب أرسنال السابق من قرار الاعتزال.. ومعرض قصائد للاجئى لبنان.. وطلاب ألمانيا يتعاطفون معهم بـ"الدباديب"
الموسم الثانى من مسلسل "peaky blinders" .. أزمات داخل عائلة "آل شيلبى".. وتومى ينجح فى لم شمل العائلة .. عصابة المراهنات تؤسس شركة "شيلبى المحدودة".. وتطيح باليهود وعصابات "سيايبنى" وتتحكم فى لندن بقوة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة