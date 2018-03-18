السيطرة على حريق فى مزرعة نخيل بالوادى الجديد بدون إصابات







الوادى الجديد-ماهر أبو نور

تمكنت وحدات الدفاع المدنى بالوادى الجديد، من السيطرة على حريق محدود نشب فى مزرعة نخيل بقرية تنيدة التابعة لمركز بلاط على مساحة 2 فدان إصابات.