السيطرة على حريق داخل منزل فى الوراق دون إصابات

حريق- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة فى السيطرة على حريق داخل منزل فى شارع القومية العربية بالوراق ، أنتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع اصابات.
وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة ،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى داخل منزل فى الوراق ، و تم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، و تم فرض كردون أمنى و تم محاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق.
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