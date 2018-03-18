السيطرة على حريق داخل منزل فى الوراق دون إصابات







كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة فى السيطرة على حريق داخل منزل فى شارع القومية العربية بالوراق ، أنتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع اصابات.

وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة ،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى داخل منزل فى الوراق ، و تم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، و تم فرض كردون أمنى و تم محاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق.