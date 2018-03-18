video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 مارس 2018 10:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق داخل منزل فى الوراق دون إصابات

الأحد، 18 مارس 2018 09:11 ص
السيطرة على حريق داخل منزل فى الوراق دون إصابات حريق- أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة فى السيطرة على حريق داخل منزل فى شارع القومية العربية بالوراق ، أنتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع اصابات.

وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة ،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى داخل منزل  فى الوراق ، و  تم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، و تم فرض كردون أمنى و تم محاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات  وتم عملية اخماد الحريق.

 

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيطرة على حريق بجوار مستشفى الحميات فى دمنهور

السيطرة على حريق بشقة فى شارع الصاغة بإيتاى البارود

اخبار الحوادث

حريق منزل

الحماية المدنية

الوراق

سيارات الاطفاء




لا تفوتك
صور.. صوت مصر: إقبال حاشد للمصريين بإيطاليا على التصويت بالانتخابات الرئاسية

صور.. صوت مصر: إقبال حاشد للمصريين بإيطاليا على التصويت بالانتخابات الرئاسية

والد الضحية مريم: الشعب المصرى ووزارة الخارجية يدعمانى فى الوصول لحق ابنتى

والد الضحية مريم: الشعب المصرى ووزارة الخارجية يدعمانى فى الوصول لحق ابنتى

صور وفيديو.. أبناء مصر فى الخارج ينتصرون على برودة الجو.. المصريون بروسيا يصوتون بـ"الرئاسة" فى درجة حرارة 15 تحت الصفر.. ويتحدون أمطار إيطاليا ويدلون بأصواتهم بـ"الشمسيات".. ويغنون "قالوا إيه" فوق ثلوج الصين

صور وفيديو.. أبناء مصر فى الخارج ينتصرون على برودة الجو.. المصريون بروسيا يصوتون بـ"الرئاسة" فى درجة حرارة 15 تحت الصفر.. ويتحدون أمطار إيطاليا ويدلون بأصواتهم بـ"الشمسيات".. ويغنون "قالوا إيه" فوق ثلوج الصين

ضربة جديدة للإخوان.. الجماعة الإسلامية تصف الانتخابات الرئاسية بالمهمة وتدعو أعضائها للمشاركة.. رئيس "البناء والتنمية" فى حوار لموقع الحزب: الانتخابات لها أهمية بالغة وتمس مستقبل الوطن.. وجميعهم ينبذون المقاطعة

ضربة جديدة للإخوان.. الجماعة الإسلامية تصف الانتخابات الرئاسية بالمهمة وتدعو أعضائها للمشاركة.. رئيس "البناء والتنمية" فى حوار لموقع الحزب: الانتخابات لها أهمية بالغة وتمس مستقبل الوطن.. وجميعهم ينبذون المقاطعة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة