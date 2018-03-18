السيطرة على حريق بمخزن بلاستيك فى الشرقية

حريق
الشرقية –فتحية الديب
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم، من السيطرة على حريق هائل نشب بمخزن بلاستيك بقرية سراج الدين بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، والتهمت النيران محتويات المخزن بالكامل، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف المستشار هيثم نصار، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب حريق هائل بمخزن بلاستيك بقرية "سراج الدين" التابعة لمركز بلبيس.
وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية، بـ 5 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، وتم السيطرة على النيران، فيما أتت النيران على محتويات المخزن، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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