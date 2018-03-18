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السياحة تتلقى خطاباً بفتح 15 مركزا لشركة أخذ البصمة من المعتمرين

الأحد، 18 مارس 2018 06:37 م
السياحة تتلقى خطاباً بفتح 15 مركزا لشركة أخذ البصمة من المعتمرين محمد شعلان رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة





كتبت ميرفت رشاد
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قال محمد شعلان رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة، إن الوزارة تلقت خطابا من السفير السعودى يفيد بفتح 15 مركزا لشركة تسهيل المسئولة عن أخذ البصمة من المعتمرين المصريين وجارى فتح مراكز أخرى، وذلك بعد تواصل الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة مع الجهات المسئولة بالمملكة العربية السعودية والسفارة السعودية بالقاهرة، لإرجاء البصمة لحين اكتمال جاهزية شركة تسهيل بكافة فروعها فى المحافظات.
 
 
وأضاف شعلان، فى بيان صحفى اليوم الأحد، أن هذه المراكز الإضافية قد تم فتحها فى المحافظات التى لم يكن بها مراكز للشركة، وذلك بهدف التيسير على المعتمرين حتى لا يتكبدوا مشقة الانتقال من محافظة إلى أخرى لإنهاء إجراءات البصمة.
 
 
وأشار شعلان، إلى أنه قد تمت مراجعة أوراق ما يقرب من 18 ألف معتمر حتى اليوم وذلك فى إطار جهود وزارة السياحة لإنجاح موسم العمرة الحالى.
 
 
وأوضح أنه قد تم الاتفاق مع الشركة على تكثيف العمل أيام الإجازات (الجمعة والسبت) بما يكفل عدم حدوث تكدس للمعتمرين وحرصا على استخراج التأشيرات لتنفيذ الرحلات فى المواعيد المحددة لها، مؤكدا على أن الوزارة لا تألو جهدا فى التنسيق مع السلطات السعودية بما يضمن الحفاظ على مصالح المعتمرين المصريين والشركات السياحية.
 

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