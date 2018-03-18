السودان: ترتيبات لترحيل اللاجئين الجنوبيين خارج الخرطوم







الخرطوم أ ش أ

قال مفوض معتمدية اللاجئين بالسودان، الدكتور حمد الجزولى، إن العمل بدأ بإجراء مسح للاجئى جنوب السودان المتواجدين بالخرطوم، وكيفية التعامل معهم وتسجيلهم، ومن ثم تحديد الاحتياجات لإعادة ترحيلهم خارج العاصمة، بعد صدور قرار رئاسى لتحديد المواقع المخصصة لذلك .

وأكد الجزولى -فى كلمته خلال ورشة مناقشة نتائج مسح اللاجئين الجنوبيين، التى انعقدت بالخرطوم اليوم الأحد- أن السودان يستضيف منذ أكثر من 50 عاماً اللاجئين من عدة دول انطلاقاً من موروثه الدينى والاجتماعي.

وقال إن لاجئى الجنوب ينتشرون بالولايات كافة ويشاركون المواطن قوته وخدماته رغم قلتها، مما يشكل تحدياً أساسياً للحكومة فى كيفية التعامل معهم خاصة الموجودين فى مناطق مفتوحة.

وأشار الجزولى إلى أن هناك فريق عمل بدأ فى إيجاد الحلول ومناقشة احتياجات اللاجئين الجنوبيين من غذاء وصحة وتعليم، داعياً إلى رفع وعى اللاجئين.

وأوضح مفوض معتمدية اللاجئين، أن الورشة تأتى لتعزيز وضع اللاجئين الجنوبيين واتخاذ إجراءات وقرارات قصيرة وبعيدة المدى لتنفيذها لمصلحة اللاجئين.

ونوه إلى أن هناك مناطق مقترحة لإعادة توطين اللاجئين الجنوبيين بولايتى القضارف وسنار، باعتبار أن بهما معسكرات مقفولة لكنها تحتاج للتأهيل والدعم.

ومن جانبها، قالت ممثل مفوض الأمم المتحدة السامى لشئون اللاجئين بالسودان، لورويكو يوشيدا، إن اللاجئين الجنوبيين يعيشون لتاريخ طويل بالسودان وفى ولايات مختلفة، وإن استضافته لهم تجد الإشادة دائماً.