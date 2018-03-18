video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 مارس 2018 09:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السودان: ترتيبات لترحيل اللاجئين الجنوبيين خارج الخرطوم

الأحد، 18 مارس 2018 08:51 م
السودان: ترتيبات لترحيل اللاجئين الجنوبيين خارج الخرطوم لاجئون _ صورة أرشيفية





الخرطوم أ ش أ
إضافة تعليق

قال مفوض معتمدية اللاجئين بالسودان، الدكتور حمد الجزولى، إن العمل بدأ بإجراء مسح للاجئى جنوب السودان المتواجدين بالخرطوم، وكيفية التعامل معهم وتسجيلهم، ومن ثم تحديد الاحتياجات لإعادة ترحيلهم خارج العاصمة، بعد صدور قرار رئاسى لتحديد المواقع المخصصة لذلك .

وأكد الجزولى -فى كلمته خلال ورشة مناقشة نتائج مسح اللاجئين الجنوبيين، التى انعقدت بالخرطوم اليوم الأحد- أن السودان يستضيف منذ أكثر من 50 عاماً اللاجئين من عدة دول انطلاقاً من موروثه الدينى والاجتماعي.

وقال إن لاجئى الجنوب ينتشرون بالولايات كافة ويشاركون المواطن قوته وخدماته رغم قلتها، مما يشكل تحدياً أساسياً للحكومة فى كيفية التعامل معهم خاصة الموجودين فى مناطق مفتوحة.

وأشار الجزولى إلى أن هناك فريق عمل بدأ فى إيجاد الحلول ومناقشة احتياجات اللاجئين الجنوبيين من غذاء وصحة وتعليم، داعياً إلى رفع وعى اللاجئين.

وأوضح مفوض معتمدية اللاجئين، أن الورشة تأتى لتعزيز وضع اللاجئين الجنوبيين واتخاذ إجراءات وقرارات قصيرة وبعيدة المدى لتنفيذها لمصلحة اللاجئين.

ونوه إلى أن هناك مناطق مقترحة لإعادة توطين اللاجئين الجنوبيين بولايتى القضارف وسنار، باعتبار أن بهما معسكرات مقفولة لكنها تحتاج للتأهيل والدعم.

ومن جانبها، قالت ممثل مفوض الأمم المتحدة السامى لشئون اللاجئين بالسودان، لورويكو يوشيدا، إن اللاجئين الجنوبيين يعيشون لتاريخ طويل بالسودان وفى ولايات مختلفة، وإن استضافته لهم تجد الإشادة دائماً.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أوكرانيا تفرض عقوبات على جمهورية جنوب السودان

السودان

ترحيل اللاجئين الجنوبيين

الخرطوم

أخبار السودان

جنوب السودان




لا تفوتك
المصريون فى قطر يواصلون تحدى "الحمدين" قبل ساعات من انتهاء التصويت (صور)

المصريون فى قطر يواصلون تحدى "الحمدين" قبل ساعات من انتهاء التصويت (صور)

المصريون فى الخارج يعزفون أجمل سيموفونية أمام العالم.. حشود أمام الصناديق للتصويت فى انتخابات الرئاسة بفرنسا ونيوزيلندا والسودان.. سفيرنا بسريلانكا: الإقبال تاريخى..وانتهاء عمليات التصويت وبدء الفرز فى استراليا

المصريون فى الخارج يعزفون أجمل سيموفونية أمام العالم.. حشود أمام الصناديق للتصويت فى انتخابات الرئاسة بفرنسا ونيوزيلندا والسودان.. سفيرنا بسريلانكا: الإقبال تاريخى..وانتهاء عمليات التصويت وبدء الفرز فى استراليا

بعد فتح التحقيق فى تجسس "فيس بوك" على بيانات 50 مليون مواطن أمريكى.. أعضاء مجلس النواب يطالبون الحكومة المصرية المعاملة بالمثل.. ويؤكدون:الحسابات الوهمية على الموقع وصلت لـ12 مليون وتستخدم فى العمليات الإرهابية

بعد فتح التحقيق فى تجسس "فيس بوك" على بيانات 50 مليون مواطن أمريكى.. أعضاء مجلس النواب يطالبون الحكومة المصرية المعاملة بالمثل.. ويؤكدون:الحسابات الوهمية على الموقع وصلت لـ12 مليون وتستخدم فى العمليات الإرهابية

بالأسماء.. تعرف على الشركات التى ستطرحها الحكومة فى البورصة

بالأسماء.. تعرف على الشركات التى ستطرحها الحكومة فى البورصة

شاهد.. طفل يؤدى أغنية "مو صلاح" احتفالاً بسوبر هاتريك واتفورد

شاهد.. طفل يؤدى أغنية "مو صلاح" احتفالاً بسوبر هاتريك واتفورد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة