السلطات الكردية: فرار 150 ألفا من مدينة عفرين السورية بسبب القصف التركى







دمشق أ ش أ

أعلنت السلطات الكردية فى مدينة عفرين السورية أن أكثر من 150 ألفا غادروا المدينة فى الأيام القليلة الماضية.

ونقلت قناة سكاى نيوز بالعربية، اليوم الأحد، عن هيفى مصطفى العضو البارز فى الهيئة المدنية التى تحكم عفرين قولها إن السكان فروا من المدينة الرئيسية إلى مناطق أخرى يسيطر عليها الأكراد فى المنطقة وإلى مناطق تسيطر عليها الحكومة.

ووصفت الأوضاع بالمأساوية بالنسبة لمن هم فى الداخل، مشيرة إلى أن من يخرجون من النازحين عن عفرين يبقوا فى العراء دون ملاذ أو طعام.

بدوره ، قال ريزان حدو المستشار الإعلامى لوحدات حماية الشعب الكردية إنه لا يوجد ماء ولا مستشفيات داخل المدينة، مضيفا إن هناك مدنيين تحت الأنقاض ولا توجد إمكانية لإخراجهم.

وقد أشارت السلطات الكردية إلى أن قصفا جويا ومدفعيا تركيا انهمر على المنطقة خلال الليل فى الأيام الماضية مما دفع عشرات الآلاف إلى الخروج من مدينة عفرين إما بالعربات أو سيرا على الأقدام.

يذكر أن الجيش التركى يشن غارات ، منذ يناير الماضى ، على منطقة عفرين السورية ، التى تسيطر عليها قوات وحدات حماية الشعب وهى عناصر كردية سورية مسلحة ، وتنظر تركيا إلى هذه القوات على أنها منظمة "إرهابية" تهدد المناطق الحدودية التركية مع سوريا .