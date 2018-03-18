السلطات الإيرانية تحتجز نائبا سابقا للرئيس السابق أحمدى نجاد







(أ ف ب)

أوقفت السلطات الإيرانية، نائبا سابقا للرئيس الإيرانى السابق محمود أحمدى نجاد فى طهران، بحسب ما أعلن مصدر رسمي.

وأعلنت النيابة العامة فى طهران على موقعها الإلكترونى أن اسفنديار "رحيم مشائى تم توقيفه وهو قيد الاحتجاز"، مكتفية بالقول أن الشرطة أوقفت السياسى السبت بأمر من السلطات القضائية.

وشغل رحيم مشائى منصب نائب الرئيس فى 2009 مع بدء الولاية الثانية للرئيس السابق محمود أحمدى نجاد قبل أن يجبره المرشد الأعلى آية الله على خامنئى على التنحى بسبب إعلانه أن إيران "هى صديقة للشعبين الأمريكى والإسرائيلي".