"السعودية" تقلع إلى جدة بعد تأخرها ساعتين لاصابتها بعطل فنى

"السعودية" تقلع إلى جدة بعد تأخرها ساعتين لاصابتها بعطل فنىالأحد، 18 مارس 2018 09:43 م
مطار القاهرة
كتب محمد طنطاوى
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أقلعت من مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الأحد رحلة شركة الخطوط الجوية السعودية بعد تأخرها لنحو ساعتين بسبب عطل أصابها قبيل عملية الإقلاع، وقامت سلطات المطار باستضافة ركاب الطائرة باحدى صالات الترانزيت لحين إصلاح العطل.
وكان برج المراقبة قد تلقى إخطارا من قائد الرحلة رقم 300 والتابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية والمتجهة الى مدينة جدة، يفيد إصابة الطائرة بعطل فى إحدى لوحات التحكم، وتم انتقال فريق من الصيانة والأعمال الفنية، وتم إصلاح العطل واستأنفت الطائرة رحلتها.
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