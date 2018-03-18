السجينات يستقبلن نيللى كريم بالزغاريد فى احتفال "سجن النساء" بعيد الأم







كتب محمود عبد الراضى

استقبلت سجينات سجن النساء بالقناطر الفنانة نيللى كريم بالزغاريد على هامش حفل مصلحة السجون بعيد الأم بسجن النساء.

وأقامت مصلحة السجون بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، حفلا للأمهات المحبوسات داخل سجن النساء فى القناطر الخيرية، تزامناً مع الاحتفال بعيد الأم.

وحرصت مصلحة السجون، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية، على تقديم الهدايا للسجينات، والسماح لأطفالهن بزيارتهن داخل السجن.

وقدمت مصلحة السجون، عدداً من الأغانى الوطنية، والأغانى المرتبطة بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، والتى تفاعلت معها السجينات.

شارك عدد من نجوم الفن وأعضاء مجلس النواب وقيادات وزارة الداخلية على رأسهم اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، احتفالية داخل سجن القناطر الخيرية بمناسبة اقتراب عيد الأم.

كما شارك نجوم الفن: سوسن بدر، وسميرة عبد العزيز، شعبان عبد الرحيم، وسعد الصغير وأشرف زكى، ونشوى مصطفى.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، باستمرار دعم سياسة الوزارة فى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء السجون وتشجيع انخراطهم فى مدارج المجتمع عقب انقضاء فترة العقوبة، وتحقيق قدر من الاستقرار النفسى والاجتماعى لكافة النزلاء داخل محبسهم، وتوفير أقصى درجات الرعاية لهم بما يتناسب مع الفلسفة العقابية الحديثة.