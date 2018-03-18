video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 مارس 2018 04:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

"السجون" تتسلم رجل أعمال هارب من 68 سنة حبس

الأحد، 18 مارس 2018 03:00 ص
"السجون" تتسلم رجل أعمال هارب من 68 سنة حبس حبس - أرشيفية





كتب أحمد إسماعيل
إضافة تعليق

كلفت النيابة رجال المباحث بتسليم مطلوب حبسه فى 70 قضية، بإجمالى 68 سنة إلى مصلحة السجون.

كلفت نيابة قصر النيل الجزئية، رجال المباحث بتسليم رجل أعمال، مطلوب حبسه فى 70 قضية، متنوعة بإجمالى 68 سنة إلى قطاع مصلحة السجون لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده وأمرت النيابة برفع اسمه من قوائم المطلوبين أمنيا.

وتمكنت مباحث قسم شرطة قصر النيل من ضبط " محمد.ص.ع" - 40 سنة - صاحب إحدى الشركات التجارية، ومطلوب التنفيذ عليه فى 70 قضية "شيكات، تبديد"، بإجمالى 68 سنة حبس، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده، أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بعد سجنهم 7 سنوات.. اقرأ اعترافات المتهمين بقتل فرنسى بحجز قسم قصر النيل

بعد سجنهم 7 سنوات.. ننشر أسماء المتهمين بقتل فرنسى بحجز قسم قصر النيل

السجن 7 سنوات لـ 6 متهمين بقتل الفرنسي إريك لانج داخل حجز قسم قصر النيل

أخبار مصر

أخبار الحوادث

النيابة العامة

مصلحة السجون

قصر النيل




لا تفوتك
عضو البحوث الإسلامية: الزواج السرى باطل والعرفى إن لم تتوفر فيه الشروط فسد

عضو البحوث الإسلامية: الزواج السرى باطل والعرفى إن لم تتوفر فيه الشروط فسد

30 صور× اليوم الثانى لانتخابات المصريين فى الخارج.. طوابير وحشود بأعلام مصر فى السفارات والقنصليات.. مشاركات كثيفة وسيمفونية فى حب مصر أمام اللجان.. أبناء الوطن يسطرون ملحمة العُرس الانتخابى وسط الثلوج والأمطار

30 صور× اليوم الثانى لانتخابات المصريين فى الخارج.. طوابير وحشود بأعلام مصر فى السفارات والقنصليات.. مشاركات كثيفة وسيمفونية فى حب مصر أمام اللجان.. أبناء الوطن يسطرون ملحمة العُرس الانتخابى وسط الثلوج والأمطار

من قصر الأمم المتحدة بجنيف.. تدشين ائتلاف "نزاهة" أول تحالف محلى دولى لمتابعة الانتخابات الرئاسية.. 3 منظمات تدفع بأكثر من 900 متابع فى 14 محافظة.. وبيان للائتلاف: نحرص على الالتزام بالمعايير الدولية

من قصر الأمم المتحدة بجنيف.. تدشين ائتلاف "نزاهة" أول تحالف محلى دولى لمتابعة الانتخابات الرئاسية.. 3 منظمات تدفع بأكثر من 900 متابع فى 14 محافظة.. وبيان للائتلاف: نحرص على الالتزام بالمعايير الدولية

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وواتفورد بالدوري الإنجليزي

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وواتفورد بالدوري الإنجليزي

مايكروسوفت تجبر مستخدمى ويندوز 10 على استخدام متصفح إيدج لفتح الروابط

مايكروسوفت تجبر مستخدمى ويندوز 10 على استخدام متصفح إيدج لفتح الروابط

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة