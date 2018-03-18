"السجون" تتسلم رجل أعمال هارب من 68 سنة حبس

حبس - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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كلفت النيابة رجال المباحث بتسليم مطلوب حبسه فى 70 قضية، بإجمالى 68 سنة إلى مصلحة السجون.
كلفت نيابة قصر النيل الجزئية، رجال المباحث بتسليم رجل أعمال، مطلوب حبسه فى 70 قضية، متنوعة بإجمالى 68 سنة إلى قطاع مصلحة السجون لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده وأمرت النيابة برفع اسمه من قوائم المطلوبين أمنيا.
وتمكنت مباحث قسم شرطة قصر النيل من ضبط " محمد.ص.ع" - 40 سنة - صاحب إحدى الشركات التجارية، ومطلوب التنفيذ عليه فى 70 قضية "شيكات، تبديد"، بإجمالى 68 سنة حبس، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده، أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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