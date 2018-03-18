السجن 10 سنوات لـ3 أمناء شرطة انتحلوا صفة ضباط وسرقوا 450 ألف من شركة بعابدين







كتب ـ كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى عابدين، برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقى وعضوية المستشارين جابر المراغى، وشريف الحيلة، بمعاقبة 3 أمناء شرطة، وشخصين آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة انتحال صفة رجال مباحث وسرقة 450 ألف جنيه من شركة بعابدين.

تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة عابدين، بلاغا من صاحب شركة استيراد وتصدير أفاد فيه بتعرضه لسرقة 450 ألف من شركته على يد 3 أشخاص يحملون الأسلحة النارية، وادعوا أنهم رجال مباحث وكلبشوا الموظفين واستولوا على الأموال وفروا هاربين .

تبين من التحريات والتحقيقات أن المتهمين " إسلام ن" و"حسن ص" و"محمد ح" وسامح ع" و":إبراهيم خ"، ثلاثة منهم أمناء شرطة واستعان بهم المتهمان الآخران فى الاستيلاء على أموال شركة استيراد وتصدير فى عابدين، بسبب وجود معاملات تجارية بينهم حيث استغل المتهمون وظيفتهم وتوجهوا الى مقر الشركة بعابدين وانتحلوا صفة رجال مباحث واستولوا على الأموال وفروا هاربين .

أمرت النيابة بحبس المتهمين وإحالتهم لمحكمة الجنايات، التى أصدرت قرارها المتقدم.