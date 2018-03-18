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السجن المشدد 7 سنوات لـ3 عاطلين سرقوا المواطنين بالإكراه بالنهضة

الأحد، 18 مارس 2018 06:19 م
السجن المشدد 7 سنوات لـ3 عاطلين سرقوا المواطنين بالإكراه بالنهضة محكمة جنايات شمال القاهرة





كتب عبدالله محمود
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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 7 سنوات، على 3 عاطلين، بتهمة تشكيل عصابى فيما بينهم لسرقة المواطنين بالإكراه بمنطقة النهضة.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة النهضة، بلاغا من مصطفى سيد 37 سنة تاجر ادوات كهربائية، يفيد فيه بتعرضه لسرقة ادوات كهربائية كان فى طريقه لمحله لتخزينها به، من قبل 3 أشخاص مجهولين بالإكراه تحت تهديد السلاح أثناء استقلالهم السيارة ملكه وفروا هاربين.

على الفور تم عمل التحريات، وجمع المعلومات اللازمة تأكدت صحة البلاغ، فتم تعقب الجناة لضبطهم.

وتبين من خلال تحريات رجال المباحث، أن مرتكبى الواقعة كل من "سعد.م"، و"محمد.ت"، و"عبده.م"، وراء ارتكاب الواقعة، فتم عمل الكمائن اللازمة لضبطهم، فأسفرت عن ضبط المتهم الأول والذى اعترف بتكوينه مع باقى المتهمين تشكيل عصابى فيما بينهم لسرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح.

وبمناقشته بمعرفة ضباط مباحث قسم شرطة النهضة، اعترف المتهم ببيعهم المسروقات لأحد عملائهم حسن النية، " فؤاد.ج " تاجر، حيث تم ضبط المسروقات بحوزته المستولى عليها بحوزته، وأقر أنه لم يكن يعلم أن المضبوطات من متحصلات سرقة باﻹكراه، تم إعادة المسروقات، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

تم إحالة المتهم إلى النيابة العامة التى باشرت التحقيق، وأحالت المتهم عقب انتهاء التحقيق معه إلى محكمة الجنايات بتهمة تكوين تشكيل عصابى لسرقة المواطنين باﻹكراه، والتى قضت بالسجن المشدد على المتهمين 7 سنوات.


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