السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بتزوير محررات رسمية







كتب أمنية الموجى - أحمد حسنى

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، منذ قليل برئاسة المستشار محمد عامر جادو، " مصطفى .أ" بالسجن المشدد 3 سنوات، كما عاقبت كلا من " مجدى.ر" و"محمد.م" بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، فى اتهامهم بالتزوير فى محررات رسمية، وتقليد أختام جهة حكومية.

وتضمن قرار إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، اتفاق كل من "مجدى.ر"، و"محمد.م"، و"مصطفى.أ"، مع مجهول، على تزوير خطابات منسوب صدورها لبنك التعمير والإسكان، فضلاً عن تورطهم فى إمداد شخص آخر مجهول ببيانات لتحرير هذه المحررات، فحررها كما لو كانت صحيحة، وصادرة من فرع القطامية لبنك التعمير والإسكان، وذيل هذه المحررات بتوقيعات منسوبة لموظفين فى البنك، كما قدموا محررًا رسميًا مزورًا لمواطن للاستيلاء على شقته.