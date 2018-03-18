السجن المشدد 10 سنوات لـ3 عاطلين لتجارتهم فى المخدرات بعين شمس







كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة 3 متهمين لتكوينهم تشكيلا عصابيا، للاتجار فى المواد المخدرة بعين شمس، بالسجن المشدد 10 سنوات.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات معلومات، تفيد بقيام كل من "عادل.ش"، 40 سنة عاطل محبوس، و"رمضان.ف" 24 سنة سائق محبوس، و"على.م" 28 سنة عامل هارب، بتشكيل عصابى تخصص نشاطه فى اتجار وترويج المواد المخدرة، بمنطقة عين شمس، وبإخطار ضباط مباحث قسم عين شمس بالواقعة، تم عمل التحريات اللازمة تأكدت صحة المعلومات الواردة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم الأول والثانى، بحوزتهما كمية كبيىة من مخدر الحشيش "14 كيس حشيش، و500 قرص مخدر ترامادول"، فتم اقتيادهما إلى القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وأضافا أنهما اتخذا بالاشتراك مع المتهم الثالث الهارب من منزل المتهم الثانى مكانا لتخزين المواد المخدرة، بقصد الاتجار بها وترويجها بالمنطقة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة التى أحالتهما عقب انتهاء التحقيق لمحكمة الجنايات، حتى صدر الحكم عليهم بالسجن المشدد 10 سنوات.