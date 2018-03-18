السجن المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة تجارة الهيروين فى الساحل







كتب عبد الله محمود

قضت الدائرة الأولى، بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 10 سنوات، لعاطل لاتجاره فى المخدرات، بالساحل.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى الكومى، وعضوية المستشارين عبد الغفار جاد الله خالد العيسوى، وسكرتارية جورج شوقى، وجورج ماهر.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، معلومات تفيد بقيام "إيهاب. ب"، بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم الساحل، وبجمع المعلومات، وعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات، فتم استصدار أذن من النيابة العامة، لضبط المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده بالتنسيق مع ضباط مباحث قسم روض الفرج، أسفرت عن ضبطه بأحد شوارع المنطقة، حيث ضبط بحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين " 200 جرام هيروين"، ومبلغ مالى 3500 جنيه، فتم اقتياده إلى القسم لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وبمناقشته بمعرفة ضباط مباحث القسم، اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، فتم تحرير المحضر اللازم قبله، وأحالته للنيابة العامة للتحقيق معه، والتى أحالته لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيق معه، والتى أصدرت حكمها عليه بالسجن المشدد 10 سنوات.