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السبت.. عمومية نقابة أطباء الأسنان تبحث زيادة رسوم الترشح بالانتخابات

الأحد، 18 مارس 2018 02:30 ص
السبت.. عمومية نقابة أطباء الأسنان تبحث زيادة رسوم الترشح بالانتخابات أطباء الأسنان أرشيفية





كتبت آية دعبس
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تعقد النقابة العامة لأطباء الأسنان، الجمعية العمومية العادية لأعضائها، مساء السبت 24 مارس المقبل، بدار الحكمة.

وتناقش العمومية، ميزانيتى عامى 2014، و2015، وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، والتصديق على قرارات الجمعية العمومية العادية والطارئة السابقتين، واعتماد اللائحة الإدارية الداخلية للموظفين، وتعيين مراقب مالى جديد.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية، مناقشة رفع الحد الأقصى للصرف للنقيب والأمين العام وهيئة المكتب باللائحة المالية للنقابة للتضخم، واعتماد تعديل أسعار الخدمات المقدمة للأجانب على أن يتم سدادها بالدولار، واعتماد أسعار تسجيل غرف العمليات، ومعامل الباثولوجيا طبقا لقرار المجلس، بالإضافة إلى النظر فى زيادة قيمة الترشح للانتخابات طبقا لقرار الجمعية العمومية فى ديسمبر 1990، والذى لم يطبق فى الانتخابات 2012، و2018.

 

 

 


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