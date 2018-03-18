الرى: ارتفاع منسوب مصرف ناهيا نتيجة إلقاء الأهالى مخلفات بناء







كتبت أسماء نصار

قال الدكتور حسام الامام المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والرى، إنه فى مساء أمس السبت حدث ارتفاع مفاجئ فى منسوب المياه بمصرف ناهيا، والذى اتضح بعد ذلك أنه كان نتيجة قيام بعض الأهالى بإلقاء مخلفات ونواتج هدم أمام كوبرى كيلو 3.070 عند قرية برك الخيام .

وأشار الامام إلى أنه فور العلم بارتفاع منسوب المياه بالمصرف قامت الإدارة العامة لصرف الجيزة بتوجيه حفار إلى الموقع ، مع التنسيق المباشر مع الوحدة المحلية بالناحية لتوفير سيارات لنقل المخلفات ونواتج الهدم بعد تطهير المصرف منها، وقد تم التعامل مع المشكلة برفع وإزالة المخلفات من مجرى المصرف ونقلها بعيدا عن الموقع، ومن ثم عودة منسوب المياه إلى طبيعتها دون حدوث أى أضرار.

وفى هذا الصدد أكد المتحدث الرسمى للوزارة بجميع المواطنين، على أهمية الحفاظ على المجارى والمصارف المائية وعدم إلقاء المخلفات ونواتج الهدم فيها حرصا على عدم تكرار مثل هذه المشكله فى المستقبل، وحفاظا على جودة المياه، وتجنبا لإهدار المزيد من النفقات فى أعمال التطهير وتوجيهها من باب أولى لما يفيد المواطن ويحسن من مستوى معيشته.