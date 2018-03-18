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الرئيس الشيشانى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية الروسية

الأحد، 18 مارس 2018 11:53 ص
الرئيس الشيشانى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية الروسية انتخابات روسيا





موسكو(أ ش أ)
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أدلى الرئيس الشيشانى رمضان قديروف، اليوم الأحد، بصوته فى الانتخابات الرئاسية الروسية فى أحد مراكز الاقتراع بالعاصمة الشيشانية جروزنى.

وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أن قديروف تحدث عن توجه الشعب الشيشانى للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية الروسية، ووصف هذا اليوم بالاحتفال.

وتابع قائلا "لقد صوتت للشخص الذى سيجعل مستقبلنا أفضل، الجميع فى الشيشان يشاركون فى التصويت فى هذا اليوم الجميل".

من جهتها أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إللا بامفيلوفا، أن نسبة الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية حتى الساعة 10:00 صباحا بتوقيت موسكو (التاسعة بتوقيت القاهرة) وصلت إلى 16.55%.

وقالت بامفيلوفا، اليوم الأحد "فى تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت موسكو، وصلت نسبة الاقتراع 16.55%، بينما كانت فى عام 2000 نحو 6.36% ، و8.01 فى عام 2004، و8.94%فى 2008، و6.53% فى عام 2012".

وكانت مراكز الاقتراع فى روسيا قد فتحت أبوابها فى تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم لاستقبال الناخبين.

ويبلغ عدد المراكز الانتخابية فى عموم روسيا نحو 97 ألف مركز، فيما يبلغ عددها فى موسكو 3620 مركز اقتراع.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية الروسية هذا العام ثمانية مرشحين، ويحق التصويت لنحو 111 مليونا و425 ألفا و443 ناخبا داخل الأراضى الروسية وخارجها.

 

 

 


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