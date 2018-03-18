الرئيس السورى بشار الأسد يزور موقع الجيش فى الغوطة الشرقية







رويترز

قال حساب الرئاسة السورية على تليجرام إن الرئيس بشار الأسد زار مواقع الجيش اليوم الأحد فى الغوطة الشرقية.

وقال تعليق على صورتين للأسد وسط جنود بعضهم فوق دبابة "على خطوط النار فى الغوطة الشرقية، الرئيس الأسد مع أبطال الجيش العربي السورى".

ونقل التلفزيون السورى عن مراسله إن الجيش السورى أمهل مقاتلى المعارضة فى حرستا بالغوطة الشرقية حتى الثالثة عصر اليوم الأحد للانسحاب .