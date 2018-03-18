الدفاع الروسية: 5 آلاف شخص غادروا الغوطة الشرقية بسوريا







موسكو (رويترز)

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مركز المصالحة فى سوريا، الذى تديره وزارة الدفاع الروسية قوله إن أكثر من 5 آلاف شخص غادروا الغوطة الشرقية بسوريا حتى الآن اليوم الأحد.

فيما سيطرت قوات الجيش السورى، السبت، على بلدتين جديدتين فى ما تبقى تحت سيطرة الفصائل المعارضة من الغوطة الشرقية قرب دمشق، وفق ما افاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.