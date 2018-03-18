الدفاع الروسية: خروقات للهدنة الإنسانية فى سوريا بحلب واللاذقية ودمشق







موسكو أ ش أ

كشف المركز الروسى للمصالحة فى سوريا، حدوث خروقات للهدنة الإنسانية المعلنة فى سوريا بمحافظات حلب واللاذقية ودمشق.

وأوضح المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية فى بيان، أوردته قناة روسيا اليوم الليلة، أن المركز مستمر فى العمل على الحل السلمى للنزاع وتسوية الحالة الإنسانية فى سوريا، مشيرا إلى أن الأوضاع تجه فى الوقت الحاضر إلى طبيعتها فى معظم أنحاء سوريا يجرى الآن العمل على تحسين الحياة السلمية.

وأكد المركز أن الجماعات المتطرفة المتخندقة فى منطقة وقف التصعيد فى الغوطة الشرقية تعيق تسوية الوضع وتنتهك باستمرار نظام وقف إطلاق النار.

كان المرصد السورى لحقوق الإنسان قد أعلن سيطرة قوات النظام السورى على بلدتين جديدتين مما تبقى تحت سيطرة الفصائل المعارضة من الغوطة الشرقية قرب دمشق.