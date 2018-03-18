"الداخلية": نرصد جميع البلاغات والظواهر الإجرامية إلكترونيًا







كتب سمير حسنى - محسن البديوى

قال العميد أيمن البشلاوى مدير مركز إدارة الأزمات بوزارة الداخلية، إن المركز يقوم برصد جميع البلاغات والظواهر الإجرامية إلكترونيًا، من خلال ربط كافة غرف العمليات المميكنة بمديريات الأمن لتجميع وتحليل بلاغات المواطنين على مدار الساعة للوقوف على طبيعتها وتكرارها ومعدلات التكرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف مدير مركز إدارة الازمات بوزارة الداخلية، فى مؤتمر صحفى لعرض التطورات الأمنية فى سيناء، أن الغرفة فعلت كاميرات المراقبة المرورية لمتابعة الحالة الأمنية أيضًا، من خلال التواصل المرئى مع غرف إدارة الازمات بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية.