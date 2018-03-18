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الأحد، 18 مارس 2018 03:29 م
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"الداخلية": منظومة الخرائط الرقمية تغطى 200 كيلو متر من محطة الإرسال

الأحد، 18 مارس 2018 03:06 م
"الداخلية": منظومة الخرائط الرقمية تغطى 200 كيلو متر من محطة الإرسال العميد أيمن البشلاوى مدير مركز إدارة الأزمات بوزارة الداخلية





كتب سمير حسنى - محسن البديوى
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عقدت وزارة الداخلية، مؤتمرًا صحفيًا لاستعراض التطورات الأمنية لـ"سيناء 2018"، واستعرض خلاله العميد أيمن البشلاوى مدير مركز إدارة الأزمات بوزارة الداخلية، دور الغرفة، مؤكدًا على أن منظومة الخرائط الرقمية تغطى 200 كيلو متر من محطة الإرسال، حيث تتيح تقييم الموقف وتقديم الدعم فى الوقت المناسب سواء للإخلاء أو إعطاء تعليمات محددة.

 

وأشار "الشبلاوى" إلى أنه تم دعم المركز بمنظومة التصوير الفضائى، ومن خلالها يتم التقاط صور فضائية عبر القمر الصناعى كل 3 أيام على مستوى الجمهورية بالكامل.

 

وأجرت وزارة الداخلية اتصالا لاسلكيًا من داخل غرفة إدارة الأزمات بالوزارة عبر الفيديو كونفراس، بغرف العمليات فى البحر الأحمر، والإسماعيلية وشمال سيناء.

 

وتواصل رجال الشرطة الموجودين بغرف الأزمات بالمحافظات مع الغرفة الرئيسية بالقاهرة، وعرضت مديريات الأمن فى المحافظات الشوارع عبر كاميرات المراقبة .


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