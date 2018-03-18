الداخلية تقيم احتفالا للأمهات السجينات فى سجن النساء بمناسبة عيد الأم







كتب محمود عبد الراضى

أقامت مصلحة السجون بوزارة الداخلية، اليوم، الأحد، حفلا للأمهات المحبوسات داخل سجن النساء فى القناطر الخيرية، تزامناً مع الاحتفال بعيد الأم.

وحرصت مصلحة السجون، بإشراف اللواء د.مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية، على تقديم الهدايا للسجينات، والسماح لأطفالهن بزيارتهن داخل السجن.

وقدمت مصلحة السجون، عددًا من الأغانى الوطنية، والأغانى المرتبطة بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، والتى تفاعلت معها السجينات.