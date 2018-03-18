الداخلية تقتحم أوكار الكيف وتضبط 110ألف قرص مخدر 45 كيلو بانجو

الداخلية تقتحم أوكار الكيف وتضبط 110ألف قرص مخدر 45 كيلو بانجوالأحد، 18 مارس 2018 12:44 م
أقراص مخدرة-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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وجهت أجهزة وزارة الداخلية، حملات مكبرة لضبط الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة، وضبط العناصر الإجرامية المتورطة فى ممارسة الأنشطة الإجرامية.
وأسفرت جهود قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (قنا ، المنوفية ، الشرقية ، الإسكندرية، سوهاج، الجيزة، القاهرة، البحيرة ، البحر الأحمر، المنيا)، خلال 24ساعة الاخيرة عن ضبط أكثر من 110 آلف قرص مخدر و45 كيلو لمخدرالبانجو، و2 كيلو لمخدر الحشيش، 145 جرام لمخدر الهيروين، و3 قطع سلاح نارى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده.
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