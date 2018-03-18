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الأحد، 18 مارس 2018 04:57 م
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الداخلية تعلن علاج 106 مريضا بالمجان بمستشفيات الشرطة

الأحد، 18 مارس 2018 03:42 م
الداخلية تعلن علاج 106 مريضا بالمجان بمستشفيات الشرطة قافلة طبية-أرشيفية





كتب محمود عبد الراضى
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استمراراً للمبادرات التى تنفذها وزارة الداخلية ، ساهمت مستشفيات الشرطة فى توقيع الكشف الطبى على  106مواطن بالمجان جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والإهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة خاصة فى مجال الرعاية الاجتماعية.
 
 
 
 

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