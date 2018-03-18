الداخلية تضبط 50 قطعة سلاح بينها رشاشات فى حملات بالمحافظات







كتب ـ محمود عبد الراضى

داهم قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدداً من البؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية.

ونجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة فى ضبط 42 متهما وبحوزتهم 50 قطعة سلاح نارى بينها رشاشات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، من بينها مكافحة جرائم (تهريب، تصنيع، اتجار، إحراز، حيازة) الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.