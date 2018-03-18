الداخلية تجمع سجينة مع ابنتها بسجن النساء بعد فراق 3 سنوات

كتب محمود عبد الراضى

نظم قطاع السجون بإشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، لقاءًا بين سجينه بسجن قنا العمومى مع ابنتها المقيمة بجمعية بلادى بالمعادى، بسجن القناطر الخيرية خلال الاحتفال بعيد الأم بعد فراق دام لمدة 3 سنوات .

البداية أثناء مرور اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، فى سجن قنا لتفقد أوضاعهم النزلاء أحوالهم المعيشية، وأوجه الرعاية المقدمة، تلاحظ له حالة سيدة محبوسة طالبت بأن ترى نجلتها، التى لم تلتقيها منذ 3 سنوات المقيمة بجمعية بلادى بالمعادى لأبناء السجينات .

وعلى الفور كلف مساعد وزير الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية وتم انتقال السجينه من قنا ورؤية ابنتها فى سجن القناطر الخيرية خلال الاحتفال عيد الأم لإدخال الفرحة، وسط تصفيق من الحضور.