الداخلية تجرى قرعة الحج بـ"الجيزة والبحر الأحمر والفيوم والشرقية"







كتب محمود عبد الراضى

تجرى وزارة الداخلية قرعة الحج ، اليوم الأحد، فى "مديرية أمن البحر الأحمر- مديرية أمن الفيوم- مديرية أمن الجيزة- مديرية أمن الشرقية".

وحرصت وزارة الداخلية هذا العام على حجز فنادق قريبة من الحرم المكى والمدنى لضيوف الرحمن، حتى لا يتكبدوا أية معاناة أثناء أداء المناسك.