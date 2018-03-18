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الداخلية تجرى قرعة الحج بـ"الجيزة والبحر الأحمر والفيوم والشرقية"

الأحد، 18 مارس 2018 09:43 ص
الداخلية تجرى قرعة الحج بـ"الجيزة والبحر الأحمر والفيوم والشرقية" حجاج - أرشيفية





كتب محمود عبد الراضى
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تجرى وزارة الداخلية قرعة الحج ، اليوم الأحد، فى "مديرية أمن البحر الأحمر- مديرية أمن الفيوم- مديرية أمن  الجيزة- مديرية أمن الشرقية".

 

وحرصت وزارة الداخلية هذا العام على حجز فنادق قريبة من الحرم المكى والمدنى لضيوف الرحمن، حتى لا يتكبدوا أية معاناة أثناء أداء المناسك.


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