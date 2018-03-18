الداخلية الروسية: إحباط محاولات قرصنة إلكترونية لنظام الاقتراع بالانتخابات الرئاسية

الداخلية الروسية: إحباط محاولات قرصنة إلكترونية لنظام الاقتراع بالانتخابات الرئاسيةالأحد، 18 مارس 2018 09:05 م
هاكرز _ صورة أرشيفية
موسكو أ ش أ
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قال ألكسندر جوروفوى النائب الأول لوزير الداخلية الروسي، إن السلطات أحبطت محاولات قرصنة إلكترونية لمنظومة الاقتراع الآلية للانتخابات الرئاسية "جى إيه إس".
وأضاف "جوروفوي" فى تصريح نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، "أستطيع أن أؤكد أن تلك الهجمات الإلكترونية حدثت بالفعل، ولكن نظرًا لأن الهيئة المركزية للانتخابات، ووكالات إنفاذ القانون، وهيئة الخدمة الفيدرالية لمراقبة الاتصالات، على القدر الكافى من الخبرة فى التعامل مع مثل تلك الهجمات، مما حال دون انهيار منظومة "جى إى إس" وتم إحباط الهجمات".
وأظهرت النتائج الأولية التى أعلنتها لجنة الانتخابات فى روسيا، اليوم الأحد، اقتراب الرئيس الروسى فيلاديمير بوتين من الفوز بالانتخابات الرئاسية الروسية.
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