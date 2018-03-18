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الخارجية الروسية: الغرب يواصل محاولاته للإطاحة بالنظام السورى

الأحد، 18 مارس 2018 04:10 ص
الخارجية الروسية: الغرب يواصل محاولاته للإطاحة بالنظام السورى ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية





موسكو أ ش أ
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، السبت، إن الدول الغربية تواصل محاولاتها للإطاحة بالحكومة السورية، معربة عن استغرابها من زيادة هذه المحاولات فى الآونة الأخيرة رغم بدء عمليات السلام فى البلاد.

وقال زاخاروفا - فى تصريحات بثتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- "إنها محاولة للظفر بمبتغاهم المتمثل فى الإطاحة بنظام الرئيس السورى بشار الأسد، لتنفيذ المفهوم الذى أعلنته الإدارة الأمريكية السابقة بأن الأسد يجب أن يذهب".

ولفتت إلى أن الأمر يبدو أكثر من مجرد غرابة، لافتة إلى أن سبب ظهور هذه الدعاية الغربية فى هذا الوقت، هو استمرار عمليات السلام بشكل حقيقى فى سوريا.

 


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