الخارجية البريطانية: ممثلون بمنظمة حظر الأسلحة الكميائية يزورون المملكة غدا







لندن (أ ش أ)

كشف وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون النقاب عن أن ممثلين من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيقومون بزيارة يوم غد الاثنين، إلى المملكة المتحدة.

وذكرت قناة "سكاى نيوز" البريطانية اليوم الأحد، أن محققين تابعين لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيصلون غدا إلى المملكة المتحدة لبدء التحقيق بشأن تسميم الجاسوس الروسى السابق وابنته فى مدينة "سالزبيرى" البريطانية، مشيرة إلى أنه تم دعوة مسئولى المنظمة إلى بريطانيا فى خطاب أرسلته رئيسة الوزراء تيريزا ماى الأسبوع الماضى.

وأضافت القناة البريطانية أنه سيتم جمع العينات وإرسالها للفحص، حيث من المتوقع أن يستغرق هذا الأمر أسبوعين على الأقل.

وأشارت القناة إلى أنه من المقرر أن يغادر وزير الخارجية البريطانى إلى بروكسل للقاء وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى بشأن "محاولة الاغتيال" التى حدثت فى سالزبيرى، ثم يقوم بعقد اجتماع مع أمين عام حلف شمال الأطلسى (الناتو).