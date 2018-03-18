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الخارجية الإيطالية تعزى عائلة الضحية المصرية مريم مصطفى

الأحد، 18 مارس 2018 08:26 م
الخارجية الإيطالية تعزى عائلة الضحية المصرية مريم مصطفى أنجلينو ألفانو وزير الخارجية الإيطالى





أ ش أ
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أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإيطالية، عن خالص العزاء والوقوف بجانب عائلة الضحية المصرية مريم مصطفى التى قتلت بوحشية فى مدينة (نوتنجهام) البريطانية، متمنية أن يتم تقديم المسئولين عن هذه الجريمة النكراء إلى العدالة.

وأضافت الوزارة- فى بيان وزعته سفارة إيطاليا بالقاهرة اليوم الأحد- أن السفير الإيطالى فى لندن يتابع شخصيا الحادثة بالتنسيق مع نظيره المصري، والذى تواصل معه أيضا هذا الصباح لتجديد تأكيده دعم كل إجراء سوف تتخذه السفارة المصرية للوصول فى أقرب وقت ممكن إلى الحقيقة، وأشارت إلى أن السفارة الإيطالية فى لندن على استعداد لتقديم أية مساعدة لعائلة مريم.

 


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