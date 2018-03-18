الحماية المدنية تسيطر على حريق بمزرعة دواجن فى البحيرة

البحيرة - جمال ابو الفضل وناصر جودة

تمكن رجال الحماية المدينة بالبحيرة، برئاسة العميد جمال ياسين مدير الإدارة، قبل قليل، من السيطرة على حريق بمزرعة دواجن بعزبة حمدى التابعة لمركز شبراخيت.

وتلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة شبراخيت بنشوب حريق بمزرعة دواجن بعزبة حمدى بدائرة المركز وانتقلت قوات الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب حريق بمزرعة دواجن مقامه بالطوب الأبيض مسقوفة بالأخشاب والقش على مساحة 250 متر تقريبًا ملك يحيى م ال 38 سنة فلاح ومقيم بذات الناحية وتم السيطرة عليه وإخماده دون حدوث إصابات

وبسؤال مالك المزرعة قرر بمضمون ما تقدم وأرجح سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى، مؤكدًا نفوق عدد من الدواجن ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

من ناحية أخرى تمكن ضباط المباحث بقسم شرطة أبو حمص بالبحيرة، من السيطرة على مشاجرة بين شقيقان بقرية النخلة البحرية التابعة لمركز ابو حمص لخلافات بسبب الميراث.

وتلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة أبو حمص بحدوث مشاجرى بقرية النخلة البحرية دائرة المركز وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول : محمد ح ح 43 سنة عامل وطرف ثان: محمد ح ح شقيق الأول، زوجته هنية إ ب 48 سنة ربة منزل جميعهم مقيمين بذات الناحية لخلافات بسبب الميراث قام على أثرها الطرفان بالتعدى على بعضهما بالضرب دون إصابات، وقيام الأول من الطرف الثانى بإشعال النيران ببعض الأخشاب بسقف شقه بالطابق الثانى بمنزل شقيقه المذكور وتم السيطرة عليه وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية دون حدوث إصابات.

وبسؤال طرفى المشاجرة قرروا بمضمون ما تقدم وأضاف الأول باحتراق بعض محتويات المنزل من الأثاث والأجهزة الكهربائية وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.