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الأحد، 18 مارس 2018 06:36 م
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الحكومة توافق على تركيب أجهزة تتبع بالوحدات النهرية كشرط للترخيص

الأحد، 18 مارس 2018 05:20 م
الحكومة توافق على تركيب أجهزة تتبع بالوحدات النهرية كشرط للترخيص اجتماع الحكومة





كتبت هند مختار
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وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الملاحة الداخلية، حيث يشير التعديل إلى تنظيم توفيق أوضاع الوحدات النهرية الآلية، بما يتفق والأحكام المستحدثة التى توجب استخدام أجهزة تحديد وتتبع المواقع، وإضافة شرط مستحدث يوجب كأحد شروط الترخيص بالوحدات النهرية الآلية وهو تركيب جهاز تحديد وتتبع للمواقع بالوحدات التى يصدر بها قرار من وزير النقل، ووضع عقوبة لمن يخالف أحكام الشرط المستحدث للترخيص لا تسرى بالنسبة للوحدات النهرية القائمة إلا بعد انقضاء الفترة الانتقالية.
 
وأعطى التعديل مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به لتوفيق الأوضاع، كما عاقب كل من يخالف الالتزام بتركيب أجهزة التتبع بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، وتضاعف العقوبة لكل من قام بإيقاف الجهاز المرخص به أو عطل عمله بأية وسيلة أو نقله إلى وحدة أخرى، فضلا عن وقف الترخيص مدة مساوية لمدة العقوبة.

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