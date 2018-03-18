الحكومة توافق على بيع شقق 75م بمدينة الشروق للمواطنين طالبى التحويل

أعلن مجلس الوزراء، إنه فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة توفير وحدات سكنية لكل المتقدمين، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بيع الوحدات السكنية (75م2) بمدينة الشروق للمواطنين السابق تقدمهم للحجز بمدن القاهرة الجديدة والسلام بمحافظة القاهرة ضمن وحدات الإسكان الاجتماعى، وطلبوا التحويل.

وأشار إلى إنه فى إطار جهود الحكومة لدعم القطاع الصحي لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري والارتقاء بالمنظومة الصحية، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة التعاقد بالأمر المباشر مع شركة سانوفى أفانتس – المستورد الوحيد - لشراء عقار سيرزايم لعلاج الأطفال المصابين بمرض جوشيه النادر.