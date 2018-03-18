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الأحد، 18 مارس 2018 03:34 م
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الجيش التركى ينتشر أمام المبانى الرسمية فى عفرين السورية

الأحد، 18 مارس 2018 03:07 م
الجيش التركى ينتشر أمام المبانى الرسمية فى عفرين السورية قوات الجيش التركى فى عفرين السورية





كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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أعلن الجيش التركى اليوم الأحد، سيطرته الكاملة على مدينة عفرين السورية، وذلك بعد اشتباكات كبرى مع وحدات حماية الشعب الكردية.

وشاهد مراسلا فرانس برس في عفرين صباح الأحد مقاتلين من الفصائل الموالية لأنقرة وجنودا أتراك ينتشرون في أحياء المدينة، ويجرون عمليات تمشيط. ووقفت دبابتان للقوات التركية أمام مراكز الشباب والمبانى الرسمية، فيما أطلق مقاتلون النار فى الهواء ابتهاجاً.

 


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مقتل قائد المشاة التركى خلال عملية القصف على عفرين السورية

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