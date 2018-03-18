الجنايات تستكمل اليوم محاكمة 18 متهما بالاعتداء على لجنة إزالة بالجيزة

الجنايات تستكمل اليوم محاكمة 18 متهما بالاعتداء على لجنة إزالة بالجيزةالأحد، 18 مارس 2018 04:00 ص
محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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تواصل الدائرة 19 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عادل أبو المال، محاكمة 18 متهما باستعمال العنف والقوة والاعتداء على موظفين عموميين خلال تأدية عملهم.
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف وخالد عمار ومحمود البيومى وسكرتارية سمير رزق.
بدأت القضية بتلقى قسم شرطة الجيزة باعتداء عدد من الأشخاص على أعضاء لجنة إزالة لأعمال البناء المخالف والمشكلة من الوحدة المحلية لمركز الجيزة، لإزالة مبانى ملك المتهمين بالمخالفة لأعمال البناء، إضافة إلى اعتدائهم على قوات الشرطة، وحيازتهم أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص.
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