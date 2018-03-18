الجامعة الصينية تنظم ندوة "صوتك لمصر بكرة" بحضور سعد الدين الهلالى







وائل ربيعى

نظمت الجامعة المصرية الصينية، ندوة بعنوان "صوتك لمصر بكرة" ضمن فاعليات موسمها الثقافى بمشاركة المجلس القومى للمرأة، بحضور الدكتور سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر والدكتورة أحلام حنفى العضو بالمجلس القومى للمرأة.

واستقبلت الحضور، حسب بيان إعلامى اليوم، الدكتورة كريمة عبدالكريم رئيس مجلس أمناء الجامعة والدكتور أشرف الشيحى رئيس الجامعة المصرية الصينية ووزير التعليم العالى والبحث العلمى السابق والدكتور عادل درويش مستشار الجامعة حيث كان الهدف من الندوة تعريف طلاب الجامعة بطبيعة المرحلة الحالية التى تمر بها مصر وتحفيزهم على المشاركة الإيجابية فى صنع مستقبل بلدهم من خلال التواجد والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتحدث الدكتور سعد الدين الهلالى فى بداية الندوة عن العلم وأن الله ميز الإنسان بالعقل والعلم كسلاح له حتى ينير به طريقه فى الحياة، قائلا: "العلم يحثنا على دراسة حضارات وخبرات العالم والاستفادة من تجاربهم ومنها النظام الانتخابى وأهمية مشاركة الشباب فى رسم ملامح مستقبل بلدهم وتنميتها اقتصادياً". وأوصى الطلاب بالمشاركة الانتخابية أيا كان رأيهم حتى يقدموا رسالة للعالم، موضحا: "أننا نعيش حياة حرة وإن مصر هى بلد الديمقراطية الحقيقية ونبين لهم عظمة الإنسان المصرى".

من جانبها، قالت الدكتورة أحلام حنفى، العضو بالمجلس القومى للمرأة، إن الشباب هم عماد المستقبل وأن مصر تعد دولة شابة حيث يتعدى نسبة الشباب بها المستويات المتعارف عليها عالمياً، قائلة: "لابد أن يكون لهؤلاء الشباب مشاركة فعالة فى الانتخابات الرئاسية وتجهيز أنفسهم للمشاركة فى العمل العام وإعداد انفسهم لانتخابات المجالس المحلية فالمشاركة السياسية تعد أمرًا هامًا لكل الشباب والطلاب لمعرفة مشكلاتنا فى المجتمع والمعاونة فى إيجاد حلول لها".

وأكدت الدكتورة كريمة عبدالكريم، رئيس مجلس الأمناء، على أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى وأن الانتخابات الرئاسية القادمة ستكون ردا قويا على أعداء الوطن، كما أوصت الشباب أن يقنعوا كل من حولهم بالمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية وأن كل شخص حر فى اختياره، مطالبة الشباب بأنه جاء الوقت للوقوف بجانب الدولة.

وقالت عبدالكريم: "لابد أن نعلن للعالم أن مصر فيها شباب واعٍ قادر على الدفاع عنها، والتعليم بالجامعة يقدم للطلاب كل ما ينمى مهاراتهم وإمكاناتهم لتتماشى مع سوق العمل المصرى والعالمى وذلك من خلال البرامج الدراسية والاتفاقيات مع الجامعات العالمية فالجامعة مهتمة بتخريج جيل قادر على تحقيق طفرة إيجابية فى مستوى التعليم جيل قادر على تنفيذ ما يطلب منه بمهارة منقطعة النظير".

وقال الدكتور أشرف الشيحى رئيس الجامعة المصرية الصينية، إن هذا اليوم من أجل مصر وإن الشباب ينظر دائماً للمستقبل بأمل فهو يحلم بتعليم جيد، بفرصة عمل، بأسرة وبحياة مستقرة وهذا لن يتحقق بدون استقرار للوطن وبنية أساسية قوية قادرة على جذب الاستثمارات التى تخلق بدورها فرص العمل ونقدر هنا بشدة الدور العظيم للقوات المسلحة والمصرية والشرطة المصرية فى دعم الاستقرار وحماية الوطن.

وأكد رئيس الجامعة المصرية الصينية، على ضرورة التفكير غير التقليدى، موضحا أن التفكير الإبتكارى الإبداعى حتى يكون الشباب مؤهل لخلق فرص العمل لنفسه والمنافسة الجادة فى الفرص المتاحة، مشددًا على أن هذا هو المستقبل الذى يجب على الشباب أن يشاركوا فى صنعه لنفسه، وبالتالى فهم المعنين بالمستقبل الذى يأملون فيه وعلى ذلك يجب المشاركة الفاعلة الجادة فى الانتخابات الرئاسية القادمة لنصنع لمصر المستقبل الذى نأمله.