"الجارديان": بوتين لا يزال الاختيار الأول للكثير من الشباب الروسى







كتبت رباب فتحى

ألقت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على الانتخابات الروسية واتجاه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لتحقيق فوز كبير ليتوج مسيرته السياسية فى البلاد بستة أعوام جدد فى سدة الحكم بعد قضائه 18 عاما فى السياسة الروسية، وقالت إن جيل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا من المرجح أن يدعمون بوتين أكثر من آبائهم أو أى جيل سابق آخر، بحسب الإحصاءات.

وقالت الصحيفة، إن هذا الجيل يعتقد أن البلاد تسير فى الاتجاه الصحيح، ومن المرجح أن يفكروا فى أن نظام الحكم الروسى الحالى يتفوق على البدائل الغربية أو الاتحاد السوفيتى.

وقال دينيس فولكوف، الخبير فى علم الاجتماع والخبير بمركز ليفادا، الذى جمع البيانات: "إنهم يدعمون النظام أكثر، ومع ذلك، الشباب شأنهم شأن الشباب فى الدول الأخرى، أقل توقعا للذهاب إلى التصويت".

ولكن خلافًا لفترة الاتحاد السوفيتى، تضيف الصحيفة، إن الشباب الروسى غير منعزل، فهم لديهم اتصال بشبكة الإنترنت، ويشاهدون الأفلام والموسيقى الأجنبية في سن مبكرة لكنهم يحافظون كذلك على روابط ثقافية قوية مع وسائل الإعلام الروسية التقليدية، فهم إلى حد ما يمكنهم مغادرة روسيا دون السفر إلى الخارج.

وتقول إيفجينيا شميس مؤسس ومنسق مشروع RuGenerations: "شهد الأطفال من جيل الألفية فى روسيا وفى بلدان أخرى، تحسنًا اقتصاديًا فى حياتهم، وهذا هو المفتاح حقًا".

بالنسبة لشميس ، فإن جيل الألفية من روسيا والخارج هم "أكثر الأجيال الموالين للحكومة" بسبب توقعاتهم الكبيرة للدولة لتلبية احتياجاتهم.