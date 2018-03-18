الثلوج تتسبب بإلغاء 100 رحلة فى هثيرو واحتفالات الرغبى فى إيرلندا







لندن (أ ف ب)

أدى تساقط الثلوج لليوم الثانى إلى إلغاء أكثر من 100 رحلة فى مطار هيثرو الأحد، كما أعاق الاحتفالات بعودة فريق الرغبى الفائز إلى إيرلندا.

وألغيت نحو 115 رحلة فى مطار هيثرو، ثانى أكبر مطارات العالم من حيث حركة المسافرين الدوليين، وتأثرت خصوصا الرحلات إلى الولايات المتحدة وأوروبا والرحلات الداخلية.

وقال المتحدث باسم المطار "عملنا مع شركات الطيران لترتيب موعد رحلات الأحد، ونقلنا المسافرين فى عدد أقل من الرحلات"، وكانت مطارات أخرى فى بريطانيا أقل تضررا رغم أن المسافرين نصحوا بالتأكد لدى شركات الطيران.

كما أن الأحوال الجوية أعاقت الاحتفالات بعودة فريق الرغبى الإيرلندى الذى كان من المقرر أن يحظى باستقبال الأبطال بعد أن فاز على انجلترا فى بطولة الرغبى السبت، وألغى احتفال الفوز الأحد، الذى كان من المقرر أن يجرى فى ستاد أفيفا فى دبلن، بسبب الثلوج الكثيفة.

وقال اتحاد الرغبى الإيرلندى فى بيان "نأسف لإبلاغكم بإلغاء احتفالات عودة الفريق من البطولة بسبب الأحوال الجوية السيئة".

ويتوقع أن تنتهى موجة الصقيع فى بريطانيا بحلول الاثنين.