الثلاثاء.. جامعة قناة السويس تنظم مؤتمرها الدولى السابع لعلوم البيئة







الإسماعيلية -صبرى غانم

تنظم جامعة قناة السويس، بالإشتراك مع الجمعية المصرية لعلوم البيئة، مؤتمرها الدولى لزملاء مؤسسة همبولد تحت عنوان " البحوث التطبيقية فى مجال الطاقة و البيئة و التنمية "، فى الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ مارس ٢٠١٨ تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، و اشراف عام الدكتور عاطف ابو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، والدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و إشراف تنفيذى لعمداء كليات العلوم الدكتور فايز صميدة و الدكتور عبد الرؤوف مصطفى عميد كلية الحاسبات و المعلومات و الدكتور محمد سعد زغلول عميد معهد التقنية الحيوية للدراسات العليا و البحوث .

وذلك بدعم من مؤسسة الكسندرفون همبولد الألمانية و جامعة قناة السويس و نقابة العلميين و تضم اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور أحمد دويدار البسيونى رئيسا شرفيا و الدكتور عبد الرؤوف مصطفى عميد كلية الحاسبات و المعلومات رئيسا و الدكتور محمد سعد زغلول سكرتيرا عاما و الدكتورة سميرة رزق منصور منسقا بالأضافة إلى العديد من أعضاء هيئة التدريس و الكوادر الجامعية الكفء و يمثل هذا المؤتمر لسلسلة المؤتمر الدولية الناجحة التى تعقدها الجمعية المصرية لعلوم البيئة بشكل دورة على مدار الخمسة عشرة سنة الماضية و يهدف المؤتمر إلى تبادل الأفكار بين العلماء المصريين و الدوليين و شباب العلماء لإثراء المجتمع العلمى و تعظيم دور شباب الباحثين بهدف أن تصبح المؤسسات الأكاديمية أكثر فاعلية فى مساعدة الباحثين على الانتقال نحو البحوث التطبيقية أو الموجهة نحو حل المشكلات مما سيكون لو بالغ الأثر على التنمية المستدامة بمصر و خصوصا منطقة محور قناة السويس فى المستقبل القريب. و سيعقد المؤتمر على مدار ثلاثة أيام و سيتناول أحدث الأبحاث العلمية فى المجالات المختلفة بالبطاقة والبيئة و التنمية مثل تكنولوجيا النانو و تطبيقات التكنولوجيا الجزيئية و الهندسة الوراثية و التكنولوجيا الحيوية البيئية و كذلك تكنولوجيا الاتصالات و المعلومات الإليكترونية و تكنولوجيا الميكترونيك و غيرها من الموضوعات الهامه التى يتناقش حولها العلماء المشاركون فى ١٢ جلسة علمية بالإضافة إلى الجلسة الافتتاحية و الجلسة العامة، ويشارك فى فاعليات المؤتمر أكثر من ٢٠٠ باحث يمثلون اثنى عشرة دولة ( المانيا - مصر - تونس- العراق- ليبيا -اليمن - روسيا - إيطاليا -المغرب-اليابان - السعودية - الكاميرون) و يناقشون أكثر من ٦٠ ورقة بحثية فى شتى المجالات بالإضافة إلى ورشة عمل على هامش المؤتمر تختص أولاها بفرص التعاون العلمى مع مؤسسة فون همبولد الألمانية و تشجيع شباب الباحثين على الإستفادة من هذه الفرص و الأخرى ستناقش القضايا التنموية المعاصرة مع التركيز على محور قناة السويس و تعظيم دور الجامعة كبيت خبرة و استشارى للمشاريع بالمحور.