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الثروة المعدنية تتسلم 14.4 مليون دولار أرباحا من منجم السكرى فى يناير الماضى

الأحد، 18 مارس 2018 01:38 م
الثروة المعدنية تتسلم 14.4 مليون دولار أرباحا من منجم السكرى فى يناير الماضى يوسف الراجحى المدير العام لشركة "سنتامين إيجيبت"





كتب أحمد أبو حجر
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قال يوسف الراجحى المدير العام لشركة "سنتامين إيجيبت" والعضو المنتدب لشركة السكرى لمناجم الذهب، إن هيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول تسلمت نحو 14.4 مليون دولار تحت حساب الأرباح من منجم السكرى خلال شهر يناير الماضى.

 

وتستهدف شركة السكرى لمناجم الذهب إنتاج نحو 560 ألف أوقية خلال العام الجارى 2018، ارتفاعا من مستوى 550 ألف أوقية خلال 2017.

 

وتمثل صادرات منجم السكرى نحو 2% من ميزان الصادرات المصرية، وذلك بحسب بيانات رسمية من شركة "سنتامين".

 

يذكر أن شركتين لإنتاج الذهب تعملان فى مصر حاليا، هما الشركة الفرعونية الأسترالية بمنجم السكرى، وشركة "ماتزهولدنج" القبرصية التى تعمل فى منجم "حمش"، إضافة إلى شركتين للبحث والتنقيب عن الذهب، هما "آتون ميننج" الكندية، و"ثانى دبى" الإماراتية.

 

كانت هيئة الثروة المعدنية قد أعلنت عن نتائج مزايدتها رقم 1 لسنة 2017 للتنقيب عن الذهب فى 5 قطاعات بالصحراء الشرقية، وشملت نتيجة المزايدة ترسية منطقتى بوكارى وأم سمرة على شركة "ريسوليوت مصر ليمتد"، ومنطقة أم الروس على شركة "فيرتاس مايننج ليمتد" الإنجليزية، ومنطقة أم عود وحنجلية على شركة غاز الشرق المصرية، ومنطقة دهب على شركة "غسان سبان" الإسبانية للاستثمارات.


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منجم دهب السكرى

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