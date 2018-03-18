التعليم تنفذ برنامج تبادل الزيارات بين رياض الأطفال على مستوى المحافظات







كتب محمود طه حسين

قال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الإدارة العامة لرياض الأطفال نفذت برنامج تبادل الزيارات بين رياض أطفال محافظة الإسكندرية ورياض أطفال محافظة بورسعيد، تحت إشراف الدكتورة هناء قاسم حسانين، رئيس الإدارة المركزية لرياض الأطفال و التعليم الأساسى.

وأكدت قاسم على أنها قامت بالإشراف على تنفيذ برنامج تبادل الزيارات التى تمت بين مديرية الإسكندرية ومديرية بورسعيد، التى شملت الأطفال، والمعلمات، والموجهات، والمشرفات، ومسئولي العلاقات العامة، وكذلك جميع المعلمات والمشرفات بمديرية بورسعيد التعليمية، لما بذلوه من مجهود رائع؛ لتحقيق النجاح لتلك الزيارات.

وأشارت قاسم إلى أنهم قاموا بزيارة روضة إبراهيم الرفاعي المتميزة للغات بإدارة جنوب بورسعيد، حيث قدم الأطفال العديد من الأنشطة العلمية المتميزة و منها: ( المغناطيسية - البركان - الإنبات - ألوان الطيف - طفو البيضة - حالات المادة)، وكذلك قام الأطفال بشرح كيفية تدوير المخلفات من ( الورق، والبلاستيك، والقماش، والمعادن).

وأضافت قاسم أن روضة طلعت حرب المتميزة للغات بإدارة بورفؤاد قامت بتقديم العديد من الأنشطة المتعددة والعروض الفنية المتنوعة، التي أسعدت جميع الحضور، ومنها ( يوم في سيرك نيمو)، و(جولة سياحية داخل فانى كلاس)، كما تحدث الأطفال عن الأهرامات و بلاد النوبة، وقدموا عروضًا عن ما يميز شهر رمضان الكريم وسوق طلعت حرب، وكذلك قدم أطفال kg1 فقرة مميزة عن بائع المخبوزات وكيفية إعدادها و تقديم المشروبات.

وفى سياق متصل، قامت قاسم بمتابعة إحدى المدارس، وقد تلاحظ تميز طلابها وإدارتها، وتفعيل الأنشطة الصفية واللاصفية، مع الحرص على توعية التلاميذ بالقيم، وحب الوطن والانتماء.