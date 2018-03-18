التعليم تختتم فعاليات مشروع العروض الرياضية لطالبات المدارس الرياضية بالأقصر

التعليم تختتم فعاليات مشروع العروض الرياضية لطالبات المدارس الرياضية بالأقصرالأحد، 18 مارس 2018 02:43 م
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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قال أحمد خيرى المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن محافظة الأقصر شهدت فعاليات مشروع العروض الرياضية للمدارس الرياضية بمشاركة عشرة محافظات وهى (القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، والشرقية، والمنوفية، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وقنا).
قالت الوزارة فى بيان انه حضر اللقاء الدكتورة منى مصطفى يحيى مدير عام تنمية التربية الرياضية، واللواء محمد نور سالم مدير الإدارة المركزية لتنمية البرامج الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وحفني بركات مدير مديرية الشباب والرياضة وصلاح محمد وكيل المديرية.
وبدأت الفعاليات بمسيرة انطلقت من أمام معبد الأقصر مرورًا بشارع الكورنيش وانتهت بنادي المدينة المنورة بمشاركة عدد (380) طالب وطالبة من المدارس الرياضية الإعدادية الثانوية وممثلين من وزارة التربية والتعليم ومشرفي ومدربي المدارس الرياضية وممثلين من وزارة الشباب والرياضة حيث رفع الطلاب والطالبات العلم المصري ولافتات معبرة عن حبهم وانتمائهم للوطن والدعوة للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية تحت شعار "انزل شارك - صوتك أمانة" بلدك محتاجة صوتك... صوتك يحمي ويبني وطنك مع ترديد الأغاني الوطنية فى رسالة للعالم باستكمال مسيرة البناء والتنمية المستدامة، وحفاظًا على قوة ووحدة الوطن وسلامة أراضيه.
وأوضحت الدكتورة منى مصطفي أن فكرة العروض الرياضية التي قامت بتنفيذها طالبات المدارس الرياضية كانت معبرة عن حب الوطن والإصرار على البناء والتنمية بسواعد شباب مصر وتميز مشروع العروض الرياضية للتمرينات الفنية الحديثة بالقوة والإبداع للطالبات المشاركات، والتوظيف المتميز للأدوات والملابس الرياضية، والتشكيلات والتكوينات الفنية، والإخراج المتميز والموسيقى الحماسية، مؤكدة على انتهاء العروض الرياضية بتتويج الفائزين وتوزيع الجوائز العينية، حيث حصلت محافظة الإسكندرية على المركز الأول، ومحافظة القاهرة على المركز الثاني، ومحافظة بورسعيد على المركز الثالث.
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