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"التعليم": الوجبة المدرسية لطلاب أسيوط مطابقة للمواصفات

الأحد، 18 مارس 2018 05:37 م
"التعليم": الوجبة المدرسية لطلاب أسيوط مطابقة للمواصفات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم





كتب محمود طه حسين
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قال أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه بشأن العينات التى قامت مديرية الصحة والسكان بمحافظة أسيوط بسحبها من الوجبات المدرسية وخاصة البسكويت بتاريخ 12/ 3 الجارى الموجودة بالمخازن بمحافظة أسيوط: مخزن بمركز بندر أسيوط، مخزن بمركز أبوتيج النخيلة، مخزن بمركز ديروط)، مطابقتها للمواصفات القياسية 5117 لسنة 2008.

وأضاف خيرى أنه عند توزيع الوجبة الخاصة بالشركة الموردة: "بسكو مصر" على المرحلة الابتدائية بالمدارس فى يوم السبت 17/3/2018، ظهرت حالات عددها (8) حالة تشكو من مغص والقىء بعد تناول البسكويت بمدرسة الحردنة الابتدائية، وبالكشف على الحالات وجد أنها لاترقى لحالة التسمم، ونتيجة سلبية لجميع الحالات.

كما أكد خيرى على أنه تم تحويل الطلاب إلى مستشفى القوصية المركزى وقام المكتب المركزى للأغذية بالقوصية بعمل إثبات حالة، وتواجد على الفور وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ، ووكيل وزارة الصحة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية للاطمئنان على صحة الطلاب حتى تماثلوا للشفاء.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب بالمدارس الابتدائية المستهدفين بالتغذية المدرسية ( البسكويت)، (٤٠١ ٥٢٣) طالب وطالبة.

وتهيب الوزارة بالجميع التزام الدقة وتحرى الحقيقة فيما يتم تداوله من أخبار قد  تؤدى إلى بلبلة الرأى العام.

 

 


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