التعليم العالى تعلن فتح باب التقدم للدورات التدريبية فى التخصص للعام الجارى







كتب وائل ربيعى

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريراً من الدكتور محمد صالح، القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول الإعلان عن فتح باب التقدم بالنظام التنافسى للدورات التدريبية فى التخصص لمدة ثلاثة أشهر لجمع مادة علمية للماجستير، ولمدة ستة أشهر لجمع مادة علمية للدكتوراه للعام 2017/2018، خارج الوطن.

وأشار التقرير إلى أن التقديم من خلال الموقع الإلكترونى لقطاع الشئون الثقافية والبعثات ((www.mohe-casm.edu.eg، مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة إلكترونياً، ويتم تسليم الملف الورقى شاملاً كافة أصول المستندات التى تم إرفاقها إلكترونياً على أن يتم التقديم الإلكترونى وتسليم الملف الورقى خلال شهر مارس وحتى 15 أبريل القادم بالإدارة المركزية للبعثات.

وأوضح التقرير أنه من شروط التقديم لتلك الدورات: أن يكون المتقدم معيداً أو مساعداً باحثاً أو مدرساً مساعداً أو باحثاً مساعداً في إحدى الجهات المدرجة بخطة البعثات، وألا تقل مدة التعيين بجهة الإيفاد عن عامين وقت التقديم، وأن يكون التقدير العام للدرجة الجامعية الأولى جيد جداً على الأقل، وألا يزيد سن المتقدم للبعثة عن 35 عاماً وقت التقدم، والحصول على 5,5 درجة في اختبار ((IELTS أو 60 درجة في اختبار (IBT) تويفل –مع مراعاة المستوى اللغوى الأعلى التى تطلبه الجامعات الأجنبية، وأن يكون مسجلاً لدرجة الماجستير أو الدكتوراه كشرط للسفر، وأن تكون مدة التسجيل ضمن نطاق المدة المسموح بها من قبل الجامعة، وأن يكون حاصلأ على الماجستير فى نفس التخصص (بالنسبة للمتقدمين لجمع المادة العلمية للدكتوراه).

جدير بالذكر أن هذه الدورات التدريبية تأتى فى إطار التعاون والتنسيق بين وزارة التعليم العالي وكلا من البنك الأهلي وبنك مصر؛ لإيفاد البعثات العلمية والدراسية مما يساهم فى الإرتقاء بمستوى الأداء وتنمية القدرات البشرية، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك فى شهر يوليو 2017.